3 puandan çok daha fazlası!

Lider Sivasspor’la aradaki puan farkını, maç eksiği olmasına karşın 3’e indiren Bordo- Mavililer, Fenerbahçe’yi sıralamada geride bırakmaya da başardı. Şu an iki takım arasında 1 puan fark var ve Fırtına, Yeni Malatya ile oynayacağı erteleme maçını kazanırsa, Fener’in 4 puan önüne geçecek. Üstelik, ligin ilk yarısında berabere biten karşılaşmanın rövanşında galip gelen Trabzonspor, ikili averajda rakibini geçti. Sezon bittiğinde iki takım da aynı puanda olursa, Trabzonspor, Fenerbahçe’nin üzerinde yer alacak.

9 haftadır boş geçmiyor

Fenerbahçe karşısında ilk dakikada yenik duruma düşmesine rağmen maçı çeviren Fırtına, zirve yürüyüşünü sürdürürken hücum performansıyla da dikkat çekiyor. Bordo-Mavili ekip, son 9 lig maçında da gol atmayı başardı. Son olarak 10. haftada Göztepe’ye 1-0 yenilen Trabzonspor’un ligde gol bulamadığı tek karşılaşma da buydu.