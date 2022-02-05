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3. olimpiyatı başlamadan bitti

ABD Kadın Hokey Milli Takımı, 2018 Kış Olimpiyatı'nda Kanada'nın hegemonyasını yıkmış ve yıllar sonra bir kez daha altın madalyanın sahibi olmuştu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
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3. olimpiyatı başlamadan bitti

İşte o kadronun önemli isimlerinden 30 yaşındaki Brianna Decker için Pekin 2022 çok şanssız başladı. 3. olimpiyatı için sahaya çıkan ve1 altın, 1 bronz olimpiyat madalyasına sahip Decker, ABD'nin Finlandiya'yla oynadığı ilk maçta sakatlık yaşadı. ABD'li yıldız sporcunun ayağı rakibi Savolainen'in altına sıkışınca büyük bir acıyla çığlık attı. Ayağının üzerine basamayan Decker sedyeyle buz pistinden çıkarıldı. Son şampiyonun kadrosundaki önemli isimlerinden Decker'ın olimpiyata devam edemeyeceği de açıklandı. ABD, Finlandiya'yı 5-2 yendi.

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