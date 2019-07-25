3. nesil Maldini sahada!

Bazı oyuncular vardır, bir kulüple özdeşleşir. Aynı takımda altyapıdan yetişip, jübilesini yapar. Milan’da ise bunun bir adım ilerisini yaşayan bir ‘aile’ var: Maldini... italyan devindeki ‘Maldini’ efsanesi 1953 yılında Cesare ile başladı. italyan futbolunun en önemli isimlerinden biri olan ‘büyükbaba’ Maldini, 1966 yılına kadar Kırmızı-Siyahlılar’ın formasını giydi. 1971-74 yılları arasında teknik ekipte görev yaptı. Çeşitli dönemlerde ise danışman oldu. Cesare Maldini, 1982 Dünya Kupası’nda italya’ya şampiyonluk yaşattı.

Paolo 26 kupa kazandı

Oğlu Paolo, 1985 yılında altyapısından yetiştiği Milan’da A takıma yükseldi, 2009’da jübilesini yapana kadar 26 kupa kazandı! Paolo, şu anda sportif direktör olarak görev yapıyor. Milan’daki ‘Maldini’ mirasını sürdüren son isim ise torun Daniel oldu. 17 yaşındaki genç oyuncu, Milan A Takım formasını ilk kez Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında giydi. Daniel, dedesi ve babasından farklı olarak savunmada değil, hücum hattında kanatlarda oynuyor. 2016 yılında hayatını kaybeden Cesare, torununun Milan forması giydiği günü göremedi...

Mertcan Polat