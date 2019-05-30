3 mucizeyle gelen Karagümrük şampiyonluğu

38 yaşında 2 kupa

Daha önce Tolunay Kafkas’ın yardımcılığını yaparken Bursa’da Kayserispor’la Türkiye Kupası kaldıran Cüneyt Dumlupınar, yine Kayserispor’da takımı 1. Lig’de zafere taşıyarak kupa sevinci yaşamıştı. 34 yaşında ilk büyük başarısını elde eden Dumlupınar, liglerin en genç şampiyonluk hocası olarak tarihe geçmişti. Sonrasında Rize’de ve Alanya’da Hikmet Karaman’ın yardımcılıklarını yapan Dumlupınar, Karagümrük’ün tarihine geçerek 38 yaşında 2 kupa kazandı.

Futbola geri döndü

Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük takımların formasını giydikten sonra Almanya’ya dönen ve 1.5 yıldır futbol oynamayan Barış Özbek, sezon başında Karagümrük’ün teknik heyetine dahil olmuştu. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, devre arasında, “Ben bu ligde oynarım” diyerek futbola geri döndü. Ligin ikinci yarısında 16 maça çıkan Barış Özbek orta sahadaki başarılı performansıyla şampiyonlukta başrol oynadı.

Erkan'dan 27 gole katkı

Eskişehirspor’da zirve yapan kariyeri Trabzon’dan ayrıldıktan sonra düşüşe geçen Erkan Zengin, sezon başında sürpriz bir şekilde 2. Lig’e gitti, Karagümrük’le sözleşme imzaladı. Hakkında, “Aldığı paranın üstüne yatar, emekli olur” yorumları yapıldı. Ancak Erkan Zengin bunların aksine Gümrük’ü adeta tek başına sırtladı. 17 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, 10 kez de takım arkadaşlarına gol attırdı, müthiş bir performans gösterdi.