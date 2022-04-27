Kasımpaşa’nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor. Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 gol atan Demokratik Kongolu santrfor, ligdeki gol sayısını da 11’e yükseltti. Daha önce Göztepe, Adana Demirspor ve Beşiktaş müsabakalarında da 2’şer gol atan Muleka, Alanyaspor, Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı. Bonservisi Standard Liege’de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı.

Liege ile masaya

Satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcunun transfer döneminde Kasımpaşa’nın en büyük kozu olması bekleniyor. Kasımpaşa’nın ödemeyi yaptıktan sonra kârlı bir şekilde yıldız forveti satması öngörülüyor.

Forvet bulmak Paşa’nınişi

Kasımpaşa forvetlerden kasasını doldurmayı sürdürüyor. Daha önce Eren Derdiyok’u Galatasaray ’a 2 milyon Euro bedelle satan Lacivert-Beyazlılar, yerine bedelsiz aldığı Diagne’yi ise 13 milyon Euro gibi rekor bir bedelle yine Galatasaray’a satmayı başarmıştı. Diagne’den sonra Mame Thiam konusunda da 12’den vuran Paşa, son olarak Umut Bozok’ta da devleri kıskandıracak bir adım atmıştı. Paşa’nın sezon sonunda hem Umut hem de Muleka’dan yüksek bir bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.