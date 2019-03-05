3 LOL oyuncusu ceza aldı

League of Legends Türkiye sahnesinden 3 oyuncu ceza aldı. Oyunun resmi espor portalı tr.lolesports.com üzerinden verilen bilgilere göre Doğuş Üni Aurora’dan Spooky ve Theos ile HWA’dan Appen ceza alan oyuncular oldu. Theos ve Appen 3 ay boyunca hiçbir profesyonel sahnede oynayamayacakken, Spooky’i ise 4 maç haftası boyunca göremeyeceğiz.

Melih “Spooky” Vatansever – Doğuş Üni Aurora

Yapılan rutin incelemelerde oyun içinde uygunsuz davranışlar sergilediği tespit edilen Spooky’nin, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, VFŞL Disiplin Yönetmeliği’nin 1.1. maddesi uyarınca 4 maç haftası boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.

Bekir Berk “Theos” Genyüz – Doğuş Üni Aurora

Yapılan rutin incelemelerde oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Theos’un, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi’ndeki ilgili kuralın minimum cezası olan 3 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi.

Necati “Appen” Sarıgül – HWA

Yapılan rutin incelemelerde oyun içinde aşırı derecede uygunsuz ve sportmenliğe aykırı davranışlar sergilediği tespit edilen Appen’in, davranışlarının sıklığı ve şiddeti değerlendirilerek, Espor Küresel Ceza Listesi’ndeki ilgili kuralın minimum cezası olan 3 ay boyunca tüm VFŞL ve AL maçlarından men edilmesine karar verildi. (Playerbros)