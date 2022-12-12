2022 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken hikayesini Fas yazdı... Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile aynı grupta yer alan Afrika temsilcisinin, son 16 turuna katılmasına ihtimal verilmezken, onlar grubu ilk sırada tamamladı.

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Gruptaki ilk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas, ikinci maçta grubun favorisi olarak gösterilen Belçika'yı 2-0 mağlup etti.

Son maçta Kanada'yı 2-1 ile geçen Afrika ekibi liderlikle gruptan çıkmayı başardı.

YİNE ŞANS VERMEDİLER

Fas, Son 16 Turu'nda İspanya ile eşleştiğinde kimsenin favorisi değildi. Tüm otoriteler bu eşleşmede çeyrek finale yükselecek olan takımın İspanya olacağı yönünde görüş bildiriyordu.

90 dakikası ve uzatmaları 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Fas penaltı atışları sonucunda kazanarak İspanya'yı kupa dışına itti.









ÇEYREK FİNALDE DE FAVORİ DEĞİLDİ

İspanya'yı eleyerek büyük sükse yapan Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz oldu. Kariyerinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo, bir Dünya Kupası ile Milli Takım 'a veda etmek istiyordu.

Kadrosunda birbirinden büyük yıldızları bulunduran Fas, Youssef En Nesyri'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Fas, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak, ancak yine favori değil. Son Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, eşleşmenin ağır favorisi olarak gösteriliyor.

FAS'IN PARLAYAN YILDIZLARI

Fas, 2022 Dünya Kupası'na damga vururken bazı isimlerde ön plana çıkmaya başladı. Zaten Avrupa futbolunun zirvesinde olan Hakim Ziyech, Achraf Hakimi gibi isimlere sahip olan Afrika ekibinde Yousef En Nesyri, Sofyan Amrabat gibi isimler de adından söz ettirmeye başladı.





Bu isimlere bir oyuncu daha eklendi; Azzedine Ounahi...

Merkez orta sahada forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, kusursuz driplingleri ve 90 dakika bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor.

GEÇEN SENE ÜÇÜNCÜ LİGDE OYNUYORDU

19 Nisan 2000'de Kazablanka'da dünyaya gelen Ounahi, futbola ülkesi Fas'ta VI. Mohammed Futbol Akademisi'nde başladı.

Genç oyuncu 2018 yılında Strasbourg B Takımı'na katıldı, ancak burada tutunamadı. 2020 yılında Fransa üçüncü lig ekiplerinden US Avranches'e transfer oldu.

14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmayan bir beden karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Angers'e transfer oldu.

LUIS ENRIQUE HAYRAN OLDU

İspanya'nın Fas'a elendiği son 16 turu maçının ardından İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Enrique, Azzedine Ounahi hakkında; "Fas'ın sekiz numaralı oyuncusu beni çok hoş bir şekilde şaşırttı. Üzgünüm adını hatırlamıyorum.

Bu çocuk da kim? Nereden geldi? Çok iyi oynuyor. Achraf Hakimi ve Hakim Ziyech bariz yıldızlar. En-Nesyri'yi tanıyoruz. Amrabat'ı da biliyoruz, ancak bu çocuk sahada koşmayı bırakmadı. Yardımcılarımla onun hakkında konuştuk. Muhteşem" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 'ta forma giyen Romain Saiss de onun hakkında; "Gün geçtikçe özgüveni artıyor. Onun ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz" dedi.

BARCELONA İDDİALARI

2022 Dünya Kupası'nı birçok Avrupa kulübü scoutları aracılığıyla takip ediyor. Barcelona scoutları İspanya ile oynanan maçın ardından Azzedine Ounahi'yi yakın takibe aldı.

Katalan devinin Xavi ile yapılacak istişarelerin ardından Angers ile Azzedine Ounahi için temasa geçeceği iddia edildi.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr