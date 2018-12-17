Ligde 1. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve Tire 1922, haftalardır zirve yarışından kopmadı. Son maçta evinde Yomraspor'u 2-1 mağlup eden Tire, 16 haftalık ilk etabı 30 puanla 3. sırada, lider Nevşehir Belediyespor'un yalnız 3 puan gerisinde tamamladı. Devreye Körfezspor'u iç sahada 5-1 yenerek giren Nazilli, 29 puanla 4. sıradan zirveyi takip ediyor.

Son 3 yılda 3. Lig'de 2 kez final oynayıp Play-Off'un gediklisi olan Kızılcabölükspor, sezon başından bu yana yarıştan kopmadığı 2. Grup'ta 17 maçlık devreyi 2-0'lık Pazarspor galibiyetiyle 3. bitirdi. 30 puanlı Denizli temsilcisinin lider Kırşehir Belediyespor'la arasında yalnız 3 puan var. Ligde 3. Grup'ta bir ara düşme hattına gerilemesine rağmen son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Turgutluspor da 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

DHA