İZMİR, (DHA)
TFF 3. Lig'de Ege ekipleri yarın birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. 1. Grup'ta eksi 4 puanla son sırada yer alan Manisaspor, ilk galibiyetini almak için deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Şile Yıldızspor'la karşılaşacak. 2. Grup'ta liderliği kaybeden zirve takipçisi Turgutluspor, 7 Eylül Stadı'nda ilk 5 yarışındaki Cizrespor'u konuk edecek. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan Fethiyespor, deplasmanda 1 puan altındaki Belediye Derincespor karşısında zafer arayacak.
3. Grup'ta son 2 maçta 1 puanla yetinerek 5. sıraya gerileyen Nazilli Belediyespor, evinde 3. basamaktaki Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Muğlaspor seyircisi önünde zirve takipçisi Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Play-Off hattında yer alan Somaspor ise Bayrampaşa deplasmanında terleyecek. Tüm müsabakalar saat 15.00'te başlayacak.