İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta galibiyeti bulunmayan son sıradaki Manisaspor yarın deplasmanda Play-Off kovalayan 68 Aksaray Belediyespor'la karşılaşacak. Dağılgan Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kızılcabölükspor aynı saatte Erzinspor'a konuk olacak. 2. Grup'ta maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Turgutluspor, dış sahada Belediye Derincespor'la rakip olacak. 4. sırada yer alan Fethiyespor, bir basamak altındaki Büyükçekmece Tepecikspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

3. Grup'ta 3. sırada yer alan Nazilli Belediyespor evinde Osmaniyespor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar seyircisi önünde galip gelerek üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor. Son olarak evinde Yozgatspor'u 4-2 yenerek 4. sıraya yerleşen Somaspor, bu kez zirve takipçisi Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Muğlaspor, taraftarı önünde son sıradaki Modafen karşısında çıkış arayacak. Tüm müsabakalar saat 13.30'da başlayacak.

