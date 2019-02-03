3. Lig maçında kavga

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan Turgutluspor-Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.

03 Şubat 2019, Pazar 18:45
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3. Lig maçında kavga

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan Turgutluspor-Kocaelispor maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı

Turgutlu Yedi Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Kocaelispor, Turgutluspor’u 2-1 yendi.

Maç sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı. Stadyumun koltukları kırıp sahaya atan taraftarlar saha dışında kavga etti.

Olaylara Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevik Kuvvet ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alınan olaylarda 3 taraftar çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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