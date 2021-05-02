Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı sezon boyunca nefes kesti. Diyarbekirspor ve Bucaspor 1928 arasında liderlik; sürekli gidip, geldi. Ancak son gülen Diyarbakır ekibi oldu. Son hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediye ile kozlarını paylaşan Yeşil-Kırmızılı ekip, 90 dakika sonunda sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İzmir ekibi ise Kemerspor karşısında 3-0 kazanarak, ikili averajda üstün olduğu rakibinin takılmasını bekledi ancak olmadı.

Hasret sona erdi

Bu sonuçlarla beraber Diyarbekirspor, sezonu şampiyon olarak tamamladı ve 2. Lig'e yükseldi. 8 yıldır 3. Lig'de boy gösteren Diyarbekirspor, bu süre içerisinde 5 kez Play-Off'a kalıp, 4 kez de final oynamış ve 2. Lig'e yükselememişti. Yeşil-Kırmızılı ekip, böylece 8 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Ayrıca 2. haftada takımı devralan Şenol Demir, 28 maçta sadece 1 kez yenilgi yaşarken, önemli bir başarının altına imza attı.