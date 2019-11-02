3 kupalı şampiyon hoca Hamza Hamzaoğlu Gençlerbirliği’nde

Gençlerbirliği’nde Hamza Hamzaoğlu dönemi resmen başladı... Deneyimli hoca İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlenen törende sezon sonuna kadar geçerli olacak imzayı attı. 2014-2015 sezonunda Galatasaray’ın başında 3 kupa birden kaldıran, öncesinde Akhisar performansıyla büyük alkış alan Hamzaoğlu, bu kez Gençlerbirliği’ni ayağa kaldırmaya çalışacak. İmza töreninde ilk olarak söz alan Başkan Murat Cavcav, “2-3 gündür gece gündüz demeden devam eden hoca arayışlarımızı böyle iyi bir isimle sonuçlandırdığımız için ayrıca mutluyum. Kaliteli bir takım var, ancak sonuç alamıyorduk. Şimdi umuyorum ki Hamza Hamzaoğlu ile o sonuçlar da gelecek” dedi.

‘Bizi getiren Gençlerbirliği’

Hamzaoğlu ise “Burada iyi bir takım var. Ancak bizi buraya getiren, takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi. Rahmetli İlhan Başkan ile görüşmelerimiz olmuş ama çalışma fırsatı elde edememiştik. Kısmet bugüneymiş. Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere hep birlikte çıkaracağız. İşimiz zor, farkındayız. Takımı sezon başından beri takip ediyordum. Birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

MİNİ YORUM (TUNÇ KAYACI)

Ayağa kaldırır

Ateş hattındaki takımlarda görev almanın stresi başkadır. Ancak Hamza Hamzaoğlu bu bölgedeki ekipleri daha önce çalıştırmış, dolayısıyla tecrübesi olan bir teknik adam. Avantajı, sistemi oturmuş bir kulübe gelmesi. Saha içine odaklanabilecek. Elindeki kadro ise hiç fena değil. Normal şartlarda zaten bu kadronun daha iyi noktalarda olması gerekirdi. Hamza hoca, kısa vadede takımı ayağa kaldıracaktır. İlk hedefi, devre arasına iyi girmek olacak.