3 koldan golcü atağı

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda forvet hattında köklü bir değişikliğe gidecek olan Siyah-Beyazlılar; Cyle Larin ve Vagner Love’la yollarını ayırma kararı almıştı. Bu iki futbolcunun yerini 2 golcüyle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, ilk olarak Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian forması giyen Alexandre Pato için çalışma başlatmıştı. Uzak Doğu’da 2 sezondur başarıyla görev yapan ve takımında çıktığı 58 maçta 38 gollük performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu, Avrupa’ya geri dönme kararı alması sonrasında menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a önerilmişti.

Bonservisini alırsa...

Yıldız futbolcunun maliyeti konusunda oyuncunun menaceriyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, Sambacı’ya ek olarak 2 golcüyü de listesinde bulunduruyor. Hücum hattını en az 2 isimle doldurmak için çalışma yapan Beşiktaş Yönetimi, Pato’ya ek olarak; Trabzonspor’la yol ayrımında bulunan Burak Yılmaz ve Konyaspor’un Makedonyalı golcüsü Adis Jahovic için de girişimlerde bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in 2 sezondur ısrarla istediği Burak için bu kez işi bitirmeye yakın olan Siyah- Beyazlılar, tecrübeli ismin kulübünden bonservisini alıp sonrasında bedelsiz olarak Kara Kartal’a katılmasını bekliyor.

Başkan’ın hedefi belli

Pato ve Burak’a ek olarak hücum hattında alternatif yaratmak için Adis Jahovic’in de peşinde olan Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcu için Konyaspor’a 1.6 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu. Tecrübeli golcünün Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak bakmasını Konya cephesiyle yapılan görüşmelerde koz olarak kullanan yönetimin, bu transferi de önerdiği bonservis miktarına bitirmeyi planladığı konuşuluyor. Başkan Fikret Orman’ın, bu 3 isimden 2’sini Kara Kartal’ın ara dönemde Antalya’da yapacağı hazırlık kampına yetiştirmeyi planladığı kaydedildi.