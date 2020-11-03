Süper Loto oynayan vatandaşlar 23 milyonu geçen ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Şisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği 1 Kasım çekilişi sonrası 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye devretmişti. Son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen 3 Kasım Süper Loto çekilişi saat 21.30'da noter huzurunda yapılan canlı yayınla gerçekleşti. Şisal Şans’ın noter huzurunda gerçekleştirdiği ve büyük ikramiyenin 35 milyon 701 bin 146 TL olarak belirlendiği 3 Kasım çekilişi sonrası şanslı numaralar 10 - 11 - 12 - 21 - 25 - 49 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA DEV İKRAMİYE SAHİBİNİ ARIYOR

Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından dilediğiniz zaman online oyun oynayabilir, QR kodla sorgulama yapabilir, 7-24 para çekip gönderebilir ve tüm sonuçlara ulaşabilirsiniz. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.