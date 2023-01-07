Geçen sezon çapraz bağları kopan ve formasından uzak kalan, kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok, Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Bu sezon Valerien Ismael, 33 yaşındaki eldiveni hiç tercih etmezken Güneş, Siyah-Beyazlılar'daki ikinci döneminin ilk maçında Ümraniye karşısında eldivenleri Mert Günok'a teslim etti.









'Birinci kalecim sensin' mesajı

Bu sezon ilk kez Ümraniye karşılaşmasıyla birlikte görev yapan Mert'e adeta 'Birinci kalecim sensin' mesajını veren tecrübeli hoca, deneyimli file bekçisinden maksimum verimi de almayı başardı. Kasımpaşa maçı öncesinde çıktığı 4 maçta 4 gol yiyen ancak kurtarışlarıyla dikkat çeken Mert Günok, Adana Demirspor maçında rakip forvetlere izin vermemiş ve bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmıştı.

3 kez karşı karşıya izin vermedi

Yıldız kaleci bugün de Kasımpaşalı oyunculara ilk yarıda gol izni vermedi. Özellikle Mortadha Ben Ounas ve Mamadou Fall başta olmak üzere karşı karşıya 3 pozisyonda da kalesinde devleşen Mert ilk 45 dakikanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Sezon başında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin gibi iki genç kalecinin dahi arkasında olan Mert, Şenol Güneş'le birlikte yeniden eski günlerine döndü ve formuyla alkışları topladı.

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