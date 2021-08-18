3 kadın milli güreşçi, bronz madalya maçına çıkacak

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ufa kentinde devam eden organizasyonda Zehra Demirhan, çeyrek finalde İsveçli Ellen Kristina Oestman’ı yendi, yarı finalde Moğolistanlı rakibi Enkhzul Batbaatar’a kaybetti.

Ay-yıldızlı güreşçi Zehra Demirhan, bronz madalya için yarın Polonyalı Natalia Walczak ile karşılaşacak.

Melda Dernekçi de çeyrek finalde Demokratik Kongo Cumhuriyetinden Kerene Mobunga’yı yendi, yarı finalde Belaruslu rakibi Alesia Hetmanava’ya yenildi.

Milli güreşçi Melda Dernekçi, bronz madalya için yarın Hindistanlı Sito Sito ile karşılaşacak.

Nesrin Baş ise çeyrek finalde Polonyalı Karolina Gabriela Kozlowska’yı yendi. Nesrin Baş, yarı finalde Rus Elizaveta Petliakova’ya karşı sakatlanınca maçı kaybetti.

Milli güreşçi Nesrin Baş, bronz madalya için yarın Belaruslu Aline Miklasheuskaya ile karşılaşacak.

AA