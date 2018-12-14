3 judoka tatamiye çıkacak

2018'in son uluslararası organizasyonu olan ve olimpiyatlar için en yüksek puan kazandıran Masterlar müsabakalarında kadınlarda Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak'tan (81) oluşan üç judoka tatamide Türkiye'yi temsil edecek.

Çin'in Guangzhou kentinde yarın başlayacak maçlarda 53 ülkeden 115'si kadın toplam 234 judoka kürsüde yer alabilmek için ter dökecek. Ay-yıldızlı millilerin maç günü ve rakipleri şöyle:

15 Aralık: Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu ilk maçında Gürcü L. Shavdatuashvili ile karşılaşacak.

16 Aralık: Erkekler: 81 Kg: Vedat Albayrak ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Kazak D. Khamza ile kadınlar +78 Kg: Kayra Sayit ise ilk turda Brezilyalı M.S. Altheman ile mücadele edecek.