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İngiltere'de 3 isim kadrodan çıkarıldı

İngiltere milli takımında Jordan Henderson , Raheem Sterling ve Jack Grealish'in Pazartesi günü San Marino ile 2022 Dünya Kupası Eleme mücadelesinde yer almayacakları açıklandı.

14 Kasım 2021, Pazar 13:48 Son Güncelleme:
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İngiltere'de 3 isim kadrodan çıkarıldı

İngiltere Fifa sıralamasında 210. sırada ve grupta paunı olmayan San Marino ile karşılaşacak. Gareth Southgate'in son maçta önemli değişiklikler yapması bekleniyor. İlk kez milli davet alan Conor Gallagher forma şansı bulabilir.

İngiltere’de Henderson ve Grealish'in sakatlıklar nedeniyle Liverpool ve Manchester City'ye döndüğünü , Sterling'in ise kişisel nedenlerden dolayı maçı kaçıracağını açıkladı. Mason Mount ve Luke Shaw ikilisi de Southgate tarafından riske edilmeyecek. Grupta 9/9 maçı da kaybeden ev sahibi ekip 36 gol yerken sadece 1 gol atabildi.

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