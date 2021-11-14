İngiltere Fifa sıralamasında 210. sırada ve grupta paunı olmayan San Marino ile karşılaşacak. Gareth Southgate'in son maçta önemli değişiklikler yapması bekleniyor. İlk kez milli davet alan Conor Gallagher forma şansı bulabilir.

İngiltere’de Henderson ve Grealish'in sakatlıklar nedeniyle Liverpool ve Manchester City'ye döndüğünü , Sterling'in ise kişisel nedenlerden dolayı maçı kaçıracağını açıkladı. Mason Mount ve Luke Shaw ikilisi de Southgate tarafından riske edilmeyecek. Grupta 9/9 maçı da kaybeden ev sahibi ekip 36 gol yerken sadece 1 gol atabildi.