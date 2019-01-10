Galatasaray'da Marcao ve Emre Taşdemir transferleri açıklandı. Taraftarlar merakla forvet transferinin duyurulmasını bekliyor. Ayrıca "Ne zaman açıklanacak" sorusu kadar "Kaç forvet alınacak" konusu da büyük merak konusu...

Alan ve Demba Ba bitti!

Eren Derdiyok ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Sinan Gümüş dışında golcü kalmadı. Yönetim en çok bu bölge için çaba sarf ediyor. Ama şunu söyleyelim Alan ve Demba Ba ile anlaşma sağlandı. Bu isimlerin şu dakika itibari ile açıklanması bekliyorum. Bu arada yapılan girişimlerin ardından üçüncü forvet sürprizi yaşanabileceğinin sinyalini almadım değil.

3. forvet kim olacak?

Dün ilk kez TRT SPOR'un duyurduğu Benjamin Tetteh ile ilgili biraz araştırma yaptım. Sparta Prag'da oynayan futbolcunun menajeri Sascha Empacher. Aynı zamanda Salah'ın da menajeri olan Sascha, Semih Kaya'nın Sparta Prag'a transferinde rol oynayan isimlerden.

Tetteh'i M.City de istiyor

Ulaştığım bilgilere göre Galatasaray Tetteh için Sparta Prag ile görüşmelere başladı. Çekya ekibinin mevcut kadrosunun en iyi oyuncusu Ganalı forvet. Ayrıca oyuncuyu İngiliz devi Manchester City de istiyor. Galatasaray ile ilişkileri iyi olan Sascha'nın oyuncunu menajeri olması avantaj ancak kulüp 10 milyon Euro'ya yakın bir bonserviste diretiyor.

Fernandao'yu önerdiler...

Sezon başında Al Wahda'ya giden Brezilyalı golcü takımdan ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ancak yönetim ve Fatih Hoca bu transfere sıcak bakmıyor.

Semih Kaya transfer olacak mı?

Şimdilik ne Galatasaray'ın ne de Semih Kaya'nın gündeminde böyle bir transfer söz konusu değil.

Belhanda da son durum ne?

Galatasaray yönetimi oyuncuya makul teklif gelirse satmak istiyor. Rodrigues'e 10 milyon 250 bin dolar veren Bilic'in takımı Al-İttihad oyuncu için 5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Galatasaray yönetimi ise 8 milyon Euro talep ediyor. Terim ilk yarıda bir açıklamasında oyuncu için ne kadar olumlu cümleler kursa da rakam 8'e çıkarsa "Güle güle" diyecek...

Tarık Çamdal gidecek mi?

Hayır... Oyuncunun bu sezon ki alacağı 1 milyon 750 bin Euro. Tarık'ın bir iki yakını ile konuşma fırsatı buldum. Bu sezon kuruş para almamış. Geçen sezon ki 1.6 milyon Euro'nun ise bir miktarını sadece alabilmiş. Anlayacağınız 10 milyon TL'nin üzerinde alacağı var. Bu parayı almadan gitmeyi düşünmüyor.

Yunus'u devler istiyor!

Ozan Kabak transfer teklifleri su yüzüne çıkmıştı. Ancak Yunus Akgün ile ilgili kulübe resmi tekliflerin olduğunu öğrendim. Özellikle İtalya ve İspanya'dan kulüpler, henüz A Takım'da çok az maça çıkmasına rağmen Yunus için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Fatih Terim Ozan da olduğu gibi onu da bırakmak istemiyor. Ancak teklifler 5 milyon Euro'yu geçerse sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Fatih hoca bir de kanat istiyor!

Rodrigues'in ayrılmasının ardından Fatih hoca yönetimden bir de kanat istedi. Enner Valencia ismi gündemde. Sezon başında maliyeti çok yüksek gelmişti ancak şimdi kiralama formülü devreye girebilir...