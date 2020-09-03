Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.642 olduğunu belirten Bakan Koca, 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 7.466.087 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 274.493 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 6.511 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde