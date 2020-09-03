3 Eylül Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.642 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 49 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 274.493'e yükseldi, can kaybı ise 6.511 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.642 olduğunu belirten Bakan Koca, 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 7.466.087 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 274.493 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 6.511 olduğu kaydedildi
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde