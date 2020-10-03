Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.502 olduğunu belirten Bakan Koca, 59 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 10.711.883 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 323.014 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.384 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.



