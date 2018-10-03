Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 2. hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Ayrıca 2 Ekim Salı ve 3 Ekim Çarşamba günü 16 karşılaşma var. Ancak maçların yayınları ile ilgili sıkıntı devam ediyordu. Bein Sports bu hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlayacağını açıkladı. Futbolseverler merakla Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabını arıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere) beIN Sports HD1

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre) beIN Sports HD 2

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz) beIN Sports HD 2 MAX

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda) beIN Sports HD 4

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) beIN Sports HD 1 MAX

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya) beIN Sports HD 2

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya) beIN Sports HD 3

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya) beIN Sports HD 1

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan) beIN Sports 2

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya) beIN Sports 3

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa) beIN MAX 2

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika) beIN Max 1

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya) beIN SPORTS 4

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya) beIN Sports 2

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) beIN Sports 3

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray beIN SPORTS 1