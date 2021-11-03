Koronavirüs salgınında iki dozun ardından 3. doz aşının yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildiğini belirtti ve ''Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır.'' ifadelerini kullandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından, 3. doz aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? 3. doz aşı randevu sistemi ne zaman açılacak? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

3. doz aşı randevu sistemi ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. doz yapılmasına uygun olacağına karar verildiğini açıkladı ve 3. doz aşıların 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı da açıklandı.

3. doz aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.

Örnek; ASI 1234567890 3934

3 .DOZ AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ







