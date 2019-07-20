İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçları D-Smart'ta futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe ile birlikte Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur'un mücadele edeceği Audi Cup maçları da D-Smart ekranlarından yayınlanacak.

D-Smart'lılar bu karşılaşmaları Smart Spor HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.

3 büyüklerin oynayacağı hazırlık maçları ve Audi Cup yayın programı şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi 19.30: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe 19.30: Fenerbahçe - Hertha Berlin

25 Temmuz Perşembe 20.00: Galatasaray - Augsburg (82.Kanal)

27 Temmuz Cumartesi 18.00: Beşiktaş - Eibar

30 Temmuz Salı 19.00: Tottenham Hotspur - Real Madrid (Audi Cup)

30 Temmuz Salı 21.30: Bayern Münih - Fenerbahçe (Audi Cup)

31 Temmuz Çarşamba 19.00: Audi Cup 3.'lük Maçı

31 Temmuz Çarşamba 21.30: Audi Cup Final Maçı

2 Ağustos Cuma 19.00: Beşiktaş - Udinese

4 Ağustos Pazar 18.00: Beşiktaş - Brescia

10 Ağustos Cumartesi 20.00: Beşiktaş - Panathinaikos

11 Ağustos Pazar 22.00: Fiorentina - Galatasaray