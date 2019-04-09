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3 Büyükler kar, zarar tablolarını açıkladı! Galatasaray damga vurdu

1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kar zarar tablolarını açıklayan 3 Büyükler'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aksine 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiğini açıkladı.

09 Nisan 2019, Salı 21:38
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3 Büyükler kar, zarar tablolarını açıkladı! Galatasaray damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 3 büyük ekibi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, KAP'a 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kar zarar tablolarını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklamalarda kulüplerin son durumu:

-Galatasaray, 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiğini KAP'a bildirdi.

-Fenerbahçe, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 104 milyon 144 bin 89 TL zarar edildiğini KAP'a bildirdi.

-Beşiktaş, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 206 milyon 359 bin 830 TL zarar edildiğini KAP'a bildirdi.

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