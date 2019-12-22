Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TAF Başkanı Fatih Çintimar’ın da yer aldığı startla birlikte başlayan koşu kapsamında ayrıca 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı. 21.1 kilometrelik yarış sonunda erkeklerde Sezgin Ataç, 1:03:54 ile birinci olurken, Saffet Elkatmış 1:04:07, Alper Demir de 1:04:26 ile podyuma çıkmayı başardılar. Kadınlar mücadelesinde ise Esma Aydemir, Yayla Kılıç ve Fatma Demir ilk üçte finiş gördüler. Esma Aydemir, 1:15:37 koşarken, Yayla Kılıç 13 saniye farkla (1:15:50) 2'nci, Fatma Demir de 1:16:36 ile 3'üncü oldu.

Finişin ardından yapılan kupa ve ödül töreninde atletlere ödülleri verilirken Gazi Yarı Maratonu’nda yaş gruplarıyla birlikte 130 bin lira para ödülü dağıtıldı.