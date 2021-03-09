İngiltere Premier Ligi'nde bir dönem Arsenal forması da giyen ve 2013 yılında henüz 29 yaşındayken futbolu bırakma kararı alan David Bentley, futbol dışı bir alanda para kazanıyor.

Şimdilerde 36 yaşında olan İngiliz eski orta saha oyuncusu, İspanya ile Cebelitarık'ta bar ve restoran işletmeciliği yapıyor. Hala futbol oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Bentley, buna rağmen futbola aşık olmadığını ve sadece para kazanmak için sahada yer almak istemediğini söyledi.

Birçok takımda forma giydi

Arsenal altyapısında yetişip 2003-04 sezonunda A takıma yükselen David Bentley, 2013 yılında ani bir kararla henüz 29 yaşındayken Tottenham'da futbol kariyerini sonlandırmıştı. Bentley, Arsenal ve Tottenham dışında Premier Lig'de Blackburn Rovers, West Ham ve Birmingham formaları da giydi.