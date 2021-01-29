Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 29 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 165.094 testle birlikte toplam test sayısı 29.346.219'a ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 664 hastayla birlikte 6.912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.464.030’a çıktı. Can kaybı da 131 artarak 25.736’e yükseldi.

Verilere göre 8.093 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.348.3009’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da 1.740 oldu.