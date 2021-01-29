29 Ocak koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 165.094 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6.912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. 8.093 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.348.3009’a yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 29 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 165.094 testle birlikte toplam test sayısı 29.346.219'a ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 664 hastayla birlikte 6.912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.464.030’a çıktı. Can kaybı da 131 artarak 25.736’e yükseldi.
Verilere göre 8.093 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.348.3009’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da 1.740 oldu.