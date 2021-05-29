Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 605 olduğunu belirtilirken, 137 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 53.700.891 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.271 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.656 olarak açıklandı