29 Mayıs koronavirüs tablosu...Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 605 coronavirüs hastası tespit edildiği, 137 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 47.271 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 7.656 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 605 olduğunu belirtilirken, 137 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 53.700.891 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.271 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.656 olarak açıklandı