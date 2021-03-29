Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1325 olduğunu belirtilirken, 154 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 38.102.747 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.230 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 32.404 olarak açıklandı