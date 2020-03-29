Milli Piyango 29 Mart Pazar sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 3.000.000 TL kazandırmıştı. Büyük ikramiye çıkan biletin satıldığı yer ise Balıkesir, Ankara ve İstanbul idi. Peki, 29 Mart MPİ Milli Piyango çekilişi saat kaçta açıklanacak? Detaylar ve Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste sorgulama işlemlerini sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz.

Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Her ayın 9, 19 ve 29. gününde olduğu gibi bu akşam da Milli Piyango çekilişi düzenleniyor. Yurt genelindeki binlerce yurttaşımız büyük ikramiye kazanma umuduyla tam, yarım ve çeyrek bilet alırken şimdi gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Büyük heyecanla beklenen 29 Mart çekiliş sonuçları 19:00'a doğru belli olacak.

Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.

2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.

2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.

Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI