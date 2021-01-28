Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 670 olduğunu belirten Bakan Koca, 129 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 29.181.125 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 25.605 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.279 olarak açıklandı



