Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 656 olduğunu belirtilirken, 164 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 53.478.278 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.134 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.773 olarak açıklandı