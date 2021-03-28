Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1305 olduğunu belirtilirken, 153 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 37.877.236 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 31.076 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 29.058 olarak açıklandı