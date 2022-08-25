27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı!
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 0-0 berabere kaldı ve grup şansını kaybetti. Bordo Mavililer'in Şampiyonlar Ligi biletini alamamasının ardından, gruplarda 27 yıl sonra Türk takımı yer alamayacak.
Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.
1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.
Son olarak Beşiktaş , 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.
GOLLER STEFAN KUNTZ'DAN
Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.
Siyah beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
5 'ALTIN' SEZON
97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.
1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.
ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANIYOR
1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.
2022/23
1995/96
1992/93
(Hürriyet)