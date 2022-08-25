27 yıl önceki Stefan Kuntz detayı!

Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından Türk futbolu adına 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş , 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

GOLLER STEFAN KUNTZ'DAN

Beşiktaş'ın sahasında 3-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla elendiği karşılaşmada siyah beyazlı ekibin gollerinden iki tanesini, bugün A Milli Takım teknik direktörü olan Stefan Kuntz kaydetmişti.

Siyah beyazlı ekip, ilk maçta Rosenborg'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

5 'ALTIN' SEZON

97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞANIYOR

1992/93 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek.

2022/23

1995/96

1992/93

(Hürriyet)