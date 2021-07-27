MENÜ
  • Spor Haberleri
  • Plus Haberleri
  • 27 Temmuz Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

27 Temmuz Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 51 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 51.716 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 19.761 olarak açıklandı.

27 Temmuz 2021, Salı 20:09 Son Güncelleme:
- A +
27 Temmuz Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 19.761 olarak açıklandı, 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 246.648 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...