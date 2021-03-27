Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 1281 olduğunu belirtilirken, 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 37.657.127 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 30.923 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 30.021 olarak açıklandı