27 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu devir etti mi?

Şans Topu sonuçları - 27 Mart Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam çekildi. MPİ bu akşam büyük ikramiye tutarı olarak 688 bin 499 TL belirledi. Kazandıran numaralar 01 - 08 - 25 - 30 - 33 + 13 oldu. Şans Topu sonuçları ve Şans Topu'na dair tüm detaylar haberimizde...

19 ARALIK ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI

01 - 08 - 25 - 30 - 33 + 13

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KÜTAHYA / SİMAV - MUĞLA / MENTEŞE

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 344.249,90 TL

5 bilen kişi sayısı : 10 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.885,10 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 170 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 405,60 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.299 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 39,90 TL

3+1 bilen kişi sayısı: 5.186 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,35 TL

3 bilen kişi sayısı : 72.957 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40

2+1 bilen kişi sayısı : 47.719 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,80 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 161.989 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL

Şans Topu nasıl oynanır?

Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.

İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.

Şans Topu ikramiyesi nereden alınır?

Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.

Şans topu en çok çıkan rakamlar

867 haftadır oynanan oyunda en çok çıkan rakamlar: 29 sayısı 150 kez geldi. 15 sayısı 145 kez geldi. 22 sayısı 144 kez geldi. 23 sayısı 139 kez geldi. 6 sayısı 138 kez geldi. Diğer kolonda ise en çok çıkan numaralar: 6 sayısı 81 kez geldi. 10 sayısı 74 kez geldi. 12 sayısı 74 kez geldi.

Devir kaç kez olur?

Kurumun resmi internet sayfasında, devir sayısına dair açıklama: Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.

Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.

Şans Topu kolonu nasıl doldurulmalı?

Şans Topu kuponuna 5+1 adet rakam işaretlenerek doldurulmalı. Bilindiği gibi Şans Topuda 34+14 adet rakam bulunur ve çekilişte 5+1 adet top çekilir. Şans Topu kuponu işaretlenirkende 5+1 adet işaretlenir.

Şans Topu oynarken nelere dikkat edilmeli?

Şans Topu oynarken dikkat edilmesi gereken husus oynadığımız boş kolonun Şans Topu kolonu mu yoksa başka şans oyunları kolonumu olduğuna dikkat etmek. Bunun dışında işaretlemeleri düzgün yapmak 5+1 taneden az yada fazla rakam işaretlememek doğru renk kalemle işaretleme yapmak.

Şans Topu kuponunu diğer şans oyunu kuponlarından nasıl ayırabilirim?

Yukarıda örnek bir Şans Topu kuponu bulunmaktadır. Örnek kuponumuz Şans Topu kuponudur. Kuponun sağ tarafında hem Şans Topu logosu bulunmakta hemde Şans Topu kuponu yazmaktadır. Bayilerde Şans Topu, süper loto, sayısal loto ve on numara boş kuponları bulunmaktadır. Manuel olarak Şans Topu oynamak isteyen kişi boş kolonu alır ve doldurur. İşte bu aşamada yanlış kolonu almaması gerekir.

Şans Topu'nda kaç tane rakam işaretlemem gerekiyor?

Şans Topuda 34+14 rakam bulunur; 5+1 adet rakam çekilir ve işaretlememiz gereken rakam sayısıda 5+1 tanedir. Yukarıda bir adet Şans Topu kuponu vardır ve iki kolon hariç 3 adet kolon işaretlenmiştir. Her kolonda 5+1 adet sayı işaretlenerek kupon doldurulur. İsteğinize göre 1 kolonda oynayabilirsiniz 7 kolonda, 100 kolonda oynayabilirsiniz. Her kolon için 1 TL ücret ödersiniz.

Şans Topu kolonunu yanlış doldurursam ne yapmalıyım?

Şans Topuda yanlış kolon doldurulduğunda(fazla işaretleme durumunda yada sayıları düzgün işaretleyememe durumunda ya da rakamların değiştirilmek istenmesi durumunda)yukardaki kolonda görüldüğü gibi B numaralı kolon iptal edilmiştir. İptal seçeneği işaretlendiğinde kolon makina tarafından okunmaz yani görmezden gelinir. Bütün kupon iptal olmaz sadece iptal için işaretlenen kolon iptal edilmiş kolon olur. Örneğimizdeki "B" numaralı kolon iptal edilmiş bir kolondur.

Şans Topu'nu kolon işaretlemeden oynamam mümkün mü?

Şans Topu oynamak için illa yukardaki gibi kolon doldurmaya gerek yoktur. Bayide ben makineye oynatamak istiyorum demeniz durumunda size makine tarafından rastgele sayılardan seçilmiş kolonlar verilir. Manuel olarak kolon işaretleme yönteminde rakamları kendimiz seçeriz fakat makineye Şans Topu oynatmamız durumunda sayıları makine seçer. Makineye oynatmanın avantajlarıda dezavantajlarıda olabilir.

Şans Topu'nu hangi renk kalemle doldurmalıyım?

Kolon dolrurulurken dikkat edilmesi gereken husus makinenin okuyabileceği tonlarda kalem rengi seçilmelidir. Yukarıdaki Şans Topu ornek kuponunda görüldüğü gibi kupon rengi kırmızıdır. Kırmızı ile Şans Topu oynarsak makinenin okuması zor olacagından; daha farklı renklerde kalemleri tercih etmeliyiz örnek: siyah yada mavi renk kalemler. Örneğimizde de hem kırmızı kalemle oynanmış kolon hemde mavi ve siyah renkle oynanmış kolonlar bulunmaktadır. "C" numaralı kolon kırmızı renkle oynanmış kolon olup yanlış oynanmıştır.