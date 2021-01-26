Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 681 olduğunu belirten Bakan Koca, 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 28.828.496 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 25.344 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 7.103 olarak açıklandı