Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 681 olduğunu belirtilirken, 166 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 53.038.651 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 46.787 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 8.738 olarak açıklandı



