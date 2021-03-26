Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 26 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 220.985 testle birlikte toplam test sayısı 37.433.913'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 1.253 hastayla birlikte 29.081 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.149.094’e çıktı. Can kaybı da 153 artarak 30.772’ye yükseldi.

Verilere göre 20.208 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.921.037’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı da 1.810 oldu.



