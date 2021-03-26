26 Mart koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 220.985 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29.081 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. 20.208 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.921.037’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 26 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 220.985 testle birlikte toplam test sayısı 37.433.913'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 1.253 hastayla birlikte 29.081 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.149.094’e çıktı. Can kaybı da 153 artarak 30.772’ye yükseldi.
Verilere göre 20.208 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.921.037’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı da 1.810 oldu.