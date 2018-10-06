Kadınlar Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Kadınlar Türkiye Kupası Finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 10 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda buluşturacak 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali öncesi, 9 Ekim Salı günü saat 16.00’da Adana HiltonSA’da bir basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Ligleri Direktörü Murat Tümer’in yanı sıra Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ile takım kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ve Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki ile takım kaptanı Courtney Lynne Paris basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak.

26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Hakkında

26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nın son finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında, 10 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

İlki 1992-1993 sezonunda oynanan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda art arda 15. toplamda ise 20. finaline çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, 11 şampiyonlukla kupa tarihinin en başarılı ekibi. Geçen yıl Gaziantep’te düzenlenen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali’nde Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşırken, rakibine 75-59 mağlup oldu. Sarı Lacivertli ekip bu organizasyondaki son şampiyonluğuna 2015 yılında Galatasaray’ı 52-48 yenerek ulaşmıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde oynadığı tek finalde 2016 yılında Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başarmıştı.