Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 470 olduğunu belirtilirken, 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 59.890.147 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 49.524 olduğu kaydedildi..

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 5.266 olarak açıklandı