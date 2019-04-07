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26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, Sırbistan’da başladı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası'nın ilk gününde kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Finlandiya ekibine 4-0, erkeklerde de Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Yunan temsilcisine 4-1 mağlup oldu

07 Nisan 2019, Pazar 22:00
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26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, Sırbistan’da başladı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) düzenlediği 26. Dünya Okul Sporları Futbol Şampiyonası, Sırbistan’da başladı.

Şampiyonanın ilk gününde kızlarda Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Finlandiya ekibine 4-0, erkeklerde de Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi, Yunan temsilcisine 4-1 mağlup oldu.

Elazığ Kaya Karakaya Anadolu Lisesi şampiyonada yarın sabah Çin, öğleden sonra da Macar ekibiyle mücadele edecek.

Denizli Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ev sahibi Sırbistan’ın takımıyla karşılaşacak.

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