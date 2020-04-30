Polis Akademisi sınav sonucu nasıl öğrenilir? sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı. 11 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan 26. Dönem POMEM duyurusu kapsamında, 7 bin polis alımı için ilana çıkılmıştı. İlan metninde, lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacağı belirtilmişti.

Adaylar, POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POMEM sonuç duyurusunda adaylar şu ifadelerle bilgilendirildi: 26. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının açıklanmasın ilişkin olarak sürecin uzun sürdüğünü belirtmişti. "Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etmişti. Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsatmıştı.



