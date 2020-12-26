Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 3.002 olduğunu belirten Bakan Koca, 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 23.305.813 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 19.624 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı ise 15.118 olarak açıklandı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.