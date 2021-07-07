250 amatör sporcunun kıyafet ve spor malzemeleri Kestel Belediyesi’nden

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA'da Kestel Belediyesi, ilçede bulunan tüm amatör kulüplerin sporcularına, kıyafet ve spor malzemesi desteğinde bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, ilçedeki sporcuları da unutmuyor. Kestel Belediyesi, ilçede bulunan amatör kulüplerdeki 250 sporcunun, antrenmanlarda ve müsabakalarda kullanmaları için kıyafet ve malzeme desteğinde bulundu. Forma, eşofman takımı, spor ayakkabı, krampon, çanta ve çorap gibi malzemeler, düzenlenen törenle sporculara teslim edildi.

Törende konuşan Kestel Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Aras, ‘’Kestel Belediyesi olarak tüm amatör sporcularımızın her alanda yanlarında olduklarının altını çizmek istiyorum. Amacımız ve en büyük gayemiz, daha çok gencimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlarından uzak durması. Bu hedefimiz ile her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bugünde ilçemizdeki 250 amatör sporcumuza, yeni malzeme ve kıyafetlerini hediye ediyoruz. Sporcularımızın yeni malzemelerinin hayırlı olmasını diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.’’ diye konuştu.

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