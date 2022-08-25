Türk futbolu çöküyor... UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda 2-1'in rövanşında taraftarı önünde Kopenhag'la golsüz berabere kalan Trabzonspor , Kupa 1'e havlu attı. Böylece finalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz kalmadı!

Üçüncü kez başımıza geldi!

Zaman zaman iki takımla katıldığımız Devler Ligi gruplarında 1996-1997 sezonundan bu yana yani tam 25 yıl sonra ilk kez bir kulübümüz boy gösteremeyecek. Öte yandan 1992-1993 sezonundan bu yana düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez hiçbir Türk takımı gruplarda mücadele edemeyecek. Daha önce 92-93 ve 95-96 sezonlarında bu durumu yaşamıştık.









Elemelere 1.Tur'dan başlayacağız

İşimizin bundan sonrasında da hiç kolay olmadığını söylemekte fayda var. 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak adına 1. Eleme Turu'ndan mücadele etmeye başlayacak.