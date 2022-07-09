25. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası’nda 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında karşılaştığı Yunanistan’ı 91-81’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla milliler, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve TBF YouTube’dan da naklen yayınlanan müsabakanın ilk yarısını Ay Yıldızlılar, 43-39 önde tamamladı.

Milli Takım 'da Sarper David Mutaf 27 ve Tibet Deniz Görener 20 sayı kaydetti. Yunanistan’da ise Omer Netzipoglou 29 sayıyla oynadı.

25. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşan Ay Yıldızlılar'a kupa ve madalyalarını TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve merhum Turgut Atakol’un kızı Sema Kasapoğlu takdim etti.